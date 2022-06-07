الأرصاد تعلن عن موجة حر جديدة تجتاح البلاد (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه اعتبارا من غد الأربعاء تبدأ موجة من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، على جميع الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود بدءا من الغد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والقناة وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون حارا وأقل حدة على السواحل الشمالية.