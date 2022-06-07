هل سيتم وقف معاش أصحاب البطاقات الزرقاء؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى أنه تم استبدال 5.5 مليون بطاقة معاش تقليدية ببطاقات "ميزة" حتى الآن، لافتا إلى أن انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء لا يعنى وقف المعاش، فهنام 80 ألف مواطن يتم صرف المعاش لهم على الرغم من انتهاء البطاقات الزرقاء الخاصة بهم.

ولفت إلى أن المواطن سيحصل على كارت ميزة مجانًا، ويصرف منه المعاش بداية من شهر يوليو المقبل، أو يختار فتح حساب فى أحد البنوك، ويحصل على موافقة البنك لتحويل المعاش له، أو تحويله لحافظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

وكشف عوض إلى أنه سيتم تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 19680، متابعا: "نطلب من أصحاب المعاشات، تحديث أرقام الهواتف الخاصة بهم، من أجل التواصل معهم بشكل مستمر".