محمد فايز فرحات: روسيا تعمل الآن على فرض نظام توازن قوى جديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك مجموعة من القضايا ستبقى معنا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينها كيف ستتعامل بكين مع المرحلة المقبلة؟.





وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن فكرة عودة توازن القوى أصبحت أساسية، لأن هذه الفكرة أهملت بعد حسم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الصرع مع الاتحاد السوفيتى. وأوضح أن روسيا تعمل الآن على فرض نظام توازن قوى جديد فى المنطقة، وتحديدا مع الولايات المتحدة والناتو، والأداة الأساسية المستخدمة هى القوة العسكرية وتصريحات روسيا بالانتقال إلى أهداف أخرى إذا قدمت أمريكا والناتو تسليح جديد لأوكرانيا، متوقعا عدم ضم فنلندا إلى الناتو.

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