انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد العوضي عن إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعته: "كان خلاف بينا وعبرت عن غضبها بتلقائية” حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /702551/أحمد-العوضي-عن-إلغاء-ياسمين-عبد-العزيز-متابعته-كان-خلاف-بينا-وعبرت-عن-غضبها-بتلقائية

خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته ليرد على أنباء انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بعدما قامت ياسمين عبد العزيز بإلغاء متابعته على موقع انستجرام وحذفها معظم صورهما معا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعد انباء انفصالهما

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين ..وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها ببتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه”.

وتابع حديثه: فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك واللي بينك وبينك اكبر بكتيييييير من اي خلاف او كلام فاضي”.

وقبلها وجه أحمد العوضي رسالة لزوجته ياسمين عبد العزيز، يكشف بها حقيقة انفصالهما، فقال: “مهما يحصل بينا هتفضلي كل حاجه وكل حياتي.. بحبك”.

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي

وكان السبب الرئيسي لانتشار شائعة انفصال ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي، هو قيام الأولى بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وحذف معظم صورهما معا، في إشارة لوجود خلاف بينهما ما جعل البعض يرجح بانفصالهما.

، ورجح عدد أخر من الجمهور بأن أنباء انفصال ياسمين عبد العزيز عن العوضي كاذبة، مثبتين ذلك بأن العوضي لم يلغي متابعة الفنانة حتى الأن، كما لازل يحتفظ بصورهما معا، فضلا عن مشاركته صور في سويسرا وهو الأمر الذي يؤكد سفر العوضي مع ياسمين عبد العزيز لإجراء جراحتها الخامسة هناك.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، وشاركها فيه بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي لأول مرة في حياتهم الفنية، وأكد الثنائي ان تلك التجربة فريدة من نوعها ولم يكن يتوقعوا نجاحها.

وكان مسلسل اللي مالوش كبير بطولة كلا من أيضا الفنانة دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان السيد، هبة الأتربي، بسنت النبراوي، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وآخرين والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.