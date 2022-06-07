انت الان تتابع تفاصيل خبر أصالة بعد مهاجمتها: «أنا محبوبة من الجمهور ولو مكانهم هعمل اللي عملوه» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /702545/أصالة-بعد-مهاجمتها-أنا-محبوبة-من-الجمهور-ولو-مكانهم-هعمل-اللي-عملوه

صرحت الفنانة أصالة بعض التصريحات حول الانتقادات التي تتعضر لها هذه الفترة، وذلك خلال لقائها مع The Insider بالعربي، وأشارت أنها تمتلك جمهور يحبها بشكل كبير الأمر الذس يدفع البعض شن الهجوم عليها.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات أصالة خلال لقائها مع The Insider بالعربي

أصالة بشأن الهجوم عليها

حيث قالت أصالة: “أنا لا أرى أي انتقادات أو هجوم لأنني أكرس وقتي للاهتمام بعائلتي وزوجي، ولكن لدي جمهور يحبني وأنا شخصية محبوبة بشكل كبير ولذلك البعض لن يعجبه هذا الحب وطبيعي أن يشن هجومًا علي وإذا كنت مكانهم سأفعل نفس ما فعلوه”.

كما تحدثت أصالة عن علاقتها بالفنانة أحلام والشائعات التي تقول أن هناك خلافات دائرة بينهم، مشيرة إلى أن علاقتهم بعيدة عن الخلافات وأن العلاقة بينهم جيدة، والجمهور يحب هذا الشد والجذب بيننا دائمًا.

خلاف أصالة وأحلام

ومن الجدير بالذكر، أن تحدثت المطربة السورية أصالة عن خلافها مع المطربة التونسية أحلام، وذلك خلال لقائها ببرنامج et بالعربي، اذ كان قد نشب بينهما خلاف حاد شهدته جميع وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت أصالة مؤكدة أنه يجمعها علاقة طيبة مع أحلام: “مقابلتي الأخيرة مع أحلام كانت بتجنن مع الوقت التلج بينكسر، وبعض الأشياء اللي بلا طعم بتروح، وعلاقتنا دائمًا طيبة”.

أصالة تحيي حفل غنائي في قطر

من ناحية أخرى، تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك في يوم 16 من شهر يونيو المقبل بعد النجاح الذي حققته في حفلها الأخير بموسم جدة، والتي قالت عنه: “لكل طلعة على المسرح، بتفاجىء بالرجال الصغار والبنات الصغار، اللي موجودين حافظين بيسمعوا بيعبروا، بياخدوني معهم على عالمهم المليان طموح وطاقة وحُب مُندفع وتعبير جنوني”.

وتابعت أصالة شاكرة جمهورها: شكرًا على هالرحلة الجديدة اللي أخدتوني معكم فيها، كون جزء من ذكرياتكم، وجزء من طموحكم ونجاحكم، إنتوا ببالي وقت بختار أغنياتي، وبحاول استشيركم بخيالي وحسّ شو رح تحبو، بدنا نكمّل المشوار سوا، ونحلى ونعلى وكلنا بدنا ننجح، وبدنا نزيّن الدنيا لغيرنا، بالفرح بالموسيقى بصحبتنا، الّلي ماصار أحلى منها.