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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702550/المستشار-عبد-المجيد-محمود-طبيعي-الأهلي-يخسر-إفريقيا-واحنا-مش-بنلعب-وحدنا

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، إن الرياضة أصبحت صناعة واستثمار، وليست فقط للترويح أو تربية النشء، مشيرًا إلى أن الصناعة والاستثمار الكبير يحتاج إلى قوانين ومنظومة تشريعية تسهل عمله، لأن المستثمر يحتاج إلى بيئة يطمئن فيها أنه إذا وقع في نزاع فلن يطول أو إذا صدر له حكم، يضمن أنه سينفذ.

دوت الخليج

وأضاف "محمود"، في لقاء على هامش المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، ببرنامج "الماتش"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أنه لذلك نريد قانون يسهل عملية الاستثمار والتنفيذ، والتوجه إلى منظومة قانونية سهلة، عن طريق منظمات الدولية مثل كاس وعمل فروع لتلك المراكز في الدول العربية، مثل مركز التحكيم الرياضي في مصر ومركز أبو ظبي للتحكيم الرياضي.

القانون الرياضي

وتابع: يجب أن نعترف مثل كافة الدول أن بعض الأنشطة الشأن الدولي فيها أقوى من الشأن الداخلي، وهذا لا يمس سيادة الدول، ومن ضمن هذه المسائل هي المسائل الرياضية، وكعضو في الأسرة الرياضية يجب أن تتفق مع تلك المنظمات التي تقود المنظومة الرياضية المتمثلة في اللجنة الأولومبية والفيفا.

وأشار النائب العام السابق إلى ضرورة عمل مراكز استماع أو فروع داخل مصر، لأنك لازم تلتزم بحكم معين، وهذا لا ينال من القضاء الوطني في أي دولة.

الشركات الرياضية

وتحدث عن الشركات الرياضية، مؤكدًا أنها الأساس والمفترض أن تحدث لانتقال الرياضة من الهواية إلى الاستثمار والصناعة، كل ما تزود الشركات وتعمل استثمارات حقيقية، توسع فرص العمل، فلازم نعمل استثمارات في الكرة، شوفنا باريس سان جيرمان مثالا.

خسارة الأهلي إفريقيا

وعن خسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، قال: "يحضرني قول الراحل صالح سليم ومانويل جوزيه، مينفعش أدخل في نفس جمهور الأهلي إني أفوز بكل البطولات، طب ما تلعب لوحدك بقا، احنا كسبنا 10 مرات إفريقيا، طب لو كسبته لوحدي البطولة مش هتبقى ليها طعم، زي بطولة الدوري اللي عدت 40 بطولة".

وجه رسالة للجماهير: تمسك بتشجيع فريقك، سواء كسبت البطولة أو لا، لأن جزء منها قدري ويجب أن نمتثل للقدر".