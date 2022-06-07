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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702549/أحمد-العوضي-لـ-ياسمين-عبد-العزيز-بعد-أنباء-انفصالهما-مهما-يحصل-بينا-بحبك

كذب الفنان أحمد العوضي شائعة انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي كانت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك عن طريق منشور خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم تكذيب أحمد العوضي لشائعات انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز وعلق عليها قائلًا: “مهما يحصل بينا.. هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي ❤️❤️ بحبك”.

ومن الجدير بالذكر، أن خرج أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز ليوضح سبب البيان الذي أصدرته الفنانة ضد شقيقها وائل عبد العزيز في الساعات القليلة الماضية وعن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكشف أشرف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” عن حقيقة الأخبار المتداولة، قائلًا: “شقيق الفنانة دائما يتحدث عن ياسمين عبد العزيز ويقوم بنشر أخبار عنها وهي لا تعرف عنه شيئ لا من قريب أو بعيد واتكلمنا وديا قبل كدة من سنوات عن الموضوع ده، واحنا أصدرنا بيان إعلامي من شوية انه لو عايز يتحدث يتحدث عن نفسها والفنانة لا تعلم أبدا عن اي حوار هو بيكتبه”.

محامي ياسمين عبد العزيز يكذب الانفصال

وقد أكد المحامي، قائلًا: “ياسمين عبد العزيز لما بتطلع تتكلم بتتكلم مع جمهورها لو في اي شيء عن حياتها الشخصية أو الفنية أو الرسمية هي هتطلع تقوله لكن حتى الأن مفيش شيء هام نتكلم عنه”.

وعن انفصالهما عن أحمد العوضي: “دي حاجات خاصة بالفنانة لو حبت تقولها هتقول او تكلفنا بيه.. لكن مفيش أي شيء جديد نطلع نتكلم فيه”.

بيان تحذيري لشقيق ياسمين عبد العزيز

وكان قد أصدر مكتب محامي ياسمين عبد العزيز بيان إعلامي، جاء فيه: “يعلن ويحذر مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الإجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز، : لذلك فأننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك”.

وجاء ذلك البيان بعد تصريحات شقيق ياسمين المسيئة لها والتي تداولها رواد التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي بدأت بوائل عبد العزيز عندما كتب رسالة لها قال فيه بأن ياسمين عبد العزيز ليس لها سوى أهلها وأنهم دائما سيكونوا داعمين كل الدعم لها، جاء ذلك بعد أنباء انفصالها عن أحمد العوضي، لترد عليه ياسمين عبد العزيز، قائلة: “اسكت ياللي بعت أختك بعربية مرسيدس”، ومن هنا بدأ الجدال الشديد بينهم.