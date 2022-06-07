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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702541/بكلمات-مؤثرة-نقابة-الموسيقيين-تنعي-شقيق-الفنان-وليد-توفيق

نعى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الفنان وليد توفيق، لوفاة شقيقه محمد فواز توتنجي الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، منذ ثلاثة أيام.

دوت الخليج يرصد لكم نعي نقابة الموسيقيين لوفاة شقيق وليد توفيق

نعي نقابة الموسيقيين

وقال بيان نقابة المهن الموسيقية: ببالغ الحزن والأسى يشاطر الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الفنان والصديق وليد توفيق لوفاة شقيقه المغفورله فواز توفيق داعيًا من المولى أن يتغمد الفقيد برحمته وللأسرة الصبر والسلوان.

وفاة شقيق وليد توفيق

وتم تشييع جنازة الراحل بعد صلاة عصر يوم الجمعة الموافق 3 يونيو، وتم إقامة العزاء في منزل صهر الراحل القائم في شارع عزمي بناية الأندلس ببيروت عقب صلاة المغرب وكان اليوم الثاني والثالث من العزاء للرجال والنساء من مسجد الوفاء من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.

هذا ورحل رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية الموسيقار وعازف الأكورديون الشهير فاروق عبد اللطيف، اذ جاء نبأ وفاته على الصفحة الرسمية للموسيقار محمد صبحي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيةدون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة أو موعد الجنازة، في هدوء تام وبعيدا عن الأضواء.

الموت يفجع الوسط الفني في مايو

جدير بالذكر، أنه حل بالوسط الفني خلال شهر مايو العديد من الأحداث المأسوية المتنوعة بين المرض والوفاة، ليكون شهر مايو بأسود على العديد من نجوم الوسط الفني، فرحل الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام، كما رجل الممثل الأمريكي راي ليوتا نجم فيلم Goodfellas الشهير، وذلك عن عمر ناهز 67 وذلك أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، اذ كان يصور أحد أعماله الفنية هناك، وتوفى ايضا المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي، بعد تدهور حالته الصحية.

وأفجع الموت كلا من خالد أنور الذي كتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “توفيت الى رحمة الله تعالي عمتي فردوس محمد مدبولي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، البقاء لله ”، والفنان كريم قاسم الذي أعلن عن وفاة عمته في نفس اليوم.