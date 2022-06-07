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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702540/لميس-الحديدي-عن-أزمة-ياسمين-عبد-العزيز-كفاية-هري-في-الموضوع

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، قائلة: "كفاية هري، وكنت اتمنى أن الخلاف ميوصلش للسوشيال ميديا".

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لميس الحديدي لشقيق ياسمين عبد العزيز: بلاش الرد على السوشيال ميديا”

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن كل ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي تم حذفه سواء من ياسمين أو شقيقها، ويجب احترام ذلك، "الناس مسحت البوستات ياريت منخضش فيها تاني".

ووجهت رسالة لشقيق ياسمين عبد العزيز: "لو فيه مشاكل مع ياسمين ياريت نرفع سماعة التليفون ونتكلم بلاش الردود تكون على السوشيال ميديا الأمر يجرح ياسمين أكثر ما يدعمها".

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وكشفت عن تمنيها عودة ياسمين عبد العزيز لنشاطها وحياتها بسلامة، فقالت: "نتمنى عودة ياسمين عبد العزيز تكون كويسة وسليمة، وإن شاء الله ترجعلنا جميلة كما هي عادتها، ياسمين بتقدر كل اما بترجع تخطف الأضواء، ورمضان خير دليل بإعلان واحد فقط كسرت الدنيا".

بدرية طلبة تدعم ياسمين عبد العزيز

هذا ودعمت الفنانة بدرية طلبة، ياسمين عبد العزيز فقالت: “كل خير يا قلبي معلش هو النجاح لازم يبقي وراه حاجة حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحسد ويحقد ويستكتر عليكى سعادتك ونجاحك ربنا يبعد عنك العين والازي أي حاجة تهون الا صحتك ربنا يعافيكى من اى تعب ويعوض صبرك خير ويفك كربك وترجعلك ضحكتك يا بنت قلبي وروحي”.

كما علقت على انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: “العين فلقت الحجر وجات في الحلوين هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دية هتفضل موجودة”.