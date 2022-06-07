التعليم: امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة فى لجان مراقبة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون فى لجان مراقبة ووفق الجدول المعلن لطلاب الصف الثالث الثانوى، موضحا أن إجراء هذه الامتحانات خلال العام الماضى بالمنزل كان استثنائيا بسبب جائحة كورونا وتم الحل الجماعى للأسئلة لذلك فقدت مصداقيتها وتقرر إجراء الامتحانات فى اللجان.





جاء ذلك فى رد للوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مساء اليوم، حول الأسئلة الجدليه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة مع الإجابات النهائية، مؤكدا أن الوزارة لن تجيب بعد ذلك على أى استفسارات لأن الأمور واضحة تماما للجميع.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للغة الثانية بخلاف الفرنسية، غير كافية فى مجلد المفاهيم، لذلك تم إعداد ملازم إضافية للغة الثانية" إسبانى ، ألمانى، إيطالى، صينى" وسوف تتاح رقميا قريبا وسيتم توزيعها مطبوعة مع مجلد المفاهيم خلال امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير إنه بالنسبة للمسودات سيتم توفيرها فى آخر كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى إتاحة مجلدات المفاهيم رقميا وستكون مطبوعة وسيتم توزيعها على جميع الطلاب خلال الامتحانات.

وحول التدريب على البابل شيت قال الوزير إنه تم إتاحة فيديو لشرح كيفية الإجابة على البابل شيت بالإضافة إلى فيديو لشرح طريقة وضع وتصحيح الأسئلة.

وحول اللغة التى سيتم استخدامها لمادة الجيولوجيا أوضح الوزير أن الامتحان سيتاح باللغتين العربية والإنجليزية، مشددا على أنه تم إلغاء النماذج الاسترشادية للأسئلة وهناك كم هائل من الأسئلة على بنك المعرفة والمنصات التعليمية.