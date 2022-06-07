حازم هلال: نجاح مصر فى التعامل مع كورونا أعطاها مناعة لمواجهة أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال حازم هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن المصريين الأحرار، إن الوضع العالمى طبقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد تؤكد أن هناك حالة من التضخم فى العالم أجمع.





وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الغذاء والتى كانت متأثرة أصلا من أزمة كورونا. وأكد أن مشروعات البنية التحتية فى مصر من طرق وكبارى والاهتمام بالصناعة والزراعة وقرارات البنك المركزى وإيقاف استيراد بعض السلع وضع مصر فى مرحلة تأهيلية للاستعداد للصدمة وتقبلها، وأعطى مصر فرصة لخلق فرص استثمارية اقتصادية تعود بالنفع عليها. وأشار إلى أن الدولة كان لديها المناعة بعد خروجها من أزمة كورونا للوقوف أمام الأزمة الروسية الأوكرانية.

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