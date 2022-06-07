شيرين متولى: Gate travel Expo يرسم خريطة الطريق لمستقبل مصر السياحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تنظيم مؤتمر الإعلان عن أول معرض دولى للسياحة، والذى يقام خلال الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر، بحضور العديد من المؤسسات المعنية.
وأضافت متولى، إن المعرض ينظم تحت رعاية وزارتى السياحة والآثار والشباب والرياضة، ويتيح تبادل الخبرات المختلفة للوقوف على أحدث وسائل نمو وتطور صناعة السياحة بمختلف قطاعاتها "الترفيهية، التثقيفية، البيئة والبحرية، الدينية، الرياضية".
وتابعت: من خلال Gate travel Expo 2022 سيتوافر للمشاركين فرص للتواصل المباشر مع مقدمى الخدمات السياحية العالمية للحصول على أفضل العروض الترويجية لقطاع السياحة، بالإضافة إلى ما سيتيحه من بناء شبكة علاقات جديدة مع صناع السياحة العالمية وممثليهم بالشرق الأوسط وإفريقيا كما سيتيح للعارضين تقديم كافة العروض الخاصة بهم لكبرى الشركات والمكاتب العالمية وممثليها لفتح أسواق جديدة للمهتمين بمجال السياحة، وسيتاح للزائرين الحصول على فرص وعروض سياحية متميزة.
وأكدت أن المعرض من المنتظر أن يرسم خارطة الطريق لمستقبل مصر السياحى، واستراتيجية عودة مصر لتصدر القطاع السياحى بالمنطقة، ووضعها مجددا على خارطة السياحة العالمية، تماشيا مع الجمهورية الجديدة.
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