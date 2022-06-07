جدة - نرمين السيد - وعبر تطبيق زوم تحدث حواس للمشاركين فى المؤتمر، مشيرا إلى أنه يعد الأول من نوعه فى مصر، مؤكدا أنه فى حال نجاحه خلال سبتمبر المقبل سيكون له أثر كبير خارج مصر.
وشدد حواس على أن الأثريين يقدمون دعاية مجانية للسياحة، من خلال الاكتشافات الجديدة، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل احتفال مصر مع العالم فى 4 نوفمبر 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922.
ونبه زاهى حواس إلى ضرورة استغلال الحدث بشكل جيد، لأنه أعظم كشف حدث فى تاريخ البشرية حتى الآن، بسبب ما احتوته المقبرة عبارة عن 5398 قطعة أثرية ستعرض فى افتتاح المتحف الكبير نهاية العام.
وأكد العالم الأثرى أن الاكتشافات الأثرية لها دور مهم لعودة السياحة الثقافية، مبينا أن نجاح المؤتمر مهم خاصة فى ظل الاكتشافات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وطالب بأن يتم الإعلان فى هذا المؤتمر عن اكتشافات جديدة منها أسرار مرتقبة للهرم الأكبر ووادى الملوك والملكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زاهى حواس: Gate Travel Expo 2022 فرصة لعرض الاكتشافات الأثرية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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