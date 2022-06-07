زاهى حواس: Gate Travel Expo 2022 فرصة لعرض الاكتشافات الأثرية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وعبر تطبيق زوم تحدث حواس للمشاركين فى المؤتمر، مشيرا إلى أنه يعد الأول من نوعه فى مصر، مؤكدا أنه فى حال نجاحه خلال سبتمبر المقبل سيكون له أثر كبير خارج مصر.

وشدد حواس على أن الأثريين يقدمون دعاية مجانية للسياحة، من خلال الاكتشافات الجديدة، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل احتفال مصر مع العالم فى 4 نوفمبر 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922.

ونبه زاهى حواس إلى ضرورة استغلال الحدث بشكل جيد، لأنه أعظم كشف حدث فى تاريخ البشرية حتى الآن، بسبب ما احتوته المقبرة عبارة عن 5398 قطعة أثرية ستعرض فى افتتاح المتحف الكبير نهاية العام.

وأكد العالم الأثرى أن الاكتشافات الأثرية لها دور مهم لعودة السياحة الثقافية، مبينا أن نجاح المؤتمر مهم خاصة فى ظل الاكتشافات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وطالب بأن يتم الإعلان فى هذا المؤتمر عن اكتشافات جديدة منها أسرار مرتقبة للهرم الأكبر ووادى الملوك والملكات.