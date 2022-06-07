عاجل- وزير التعليم يحدد موعد إعلان نتائج أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021/2022، تعلن على مستوى المدارس خلال الأسبوع المقبل.





جاء هذا خلال رده على عدد من الأسئلة الجدلية حول المنظومة التعليمية، وذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وقال الوزير ردا على سؤال: متى وأين تعلن نتيجة أولى وثانية ثانوى؟ إنه من المقرر إرسال النتائج الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من الوزارة إلى المدارس يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو الجارى بعد مراجعتها وتدقيقها، وتعمل المدارس على حساب الدرجات الكلية ( الأسئلة المقالية + الأسئلة الموضوعية التى أجاب عنها الطلاب إلكترونيا) تمهيدا لإعلانها على مستوى المدارس فى الأسبوع الذى يليه.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة من 11 إلى 26 مايو الماضى.

وقررت وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسى الثانى، الجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث أجاب الطلاب على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 30% من الامتحانات ورقيا، وتولت المدارس تنظيم هذه الامتحانات وتصحيحها.

أما الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" التى تمثل نسبتها 70% من أسئلة الامتحانات، فأجاب عنها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" المسلمة لهم، وتولت وزارة التربية والتعليم تنظيم هذه الامتحانات وعملية التصحيح الإلكترونية وإرسال النتائج للمدارس لتجميعها مع نتائج الطلاب فى الامتحانات الورقية.

وأجاب الطلاب على الأسئلة المقالية ورقيا خلال الثلث الأول من زمن الإجابة لكل امتحان، بعدها أجابوا على أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا خلال ثلثى الوقت المتبقيين.

وخلال الفترة بين 31 مايو و1 يونيو، أدى الطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية خلال الامحانات الإلكترونية وكذلك الذين تعرضوا لأعذار قهرية حالت دون حضورهم الامتحانات، امتحان الفرصة البديلة ورقيا فقط، وتم تنظيم هذه الامتحانات على مستوى المدارس.

وفى تصريح سابق له، قال الدكتور طارق شوقى، أن نتائج امتحانات سنوات النقل مثل الصفين الأول والثانى الثانوى، تعلن بشكل لا مركزى على مستوى المدارس، وليس من خلال وزارة التربية والتعليم مباشرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن فى صورة درجات، وليس اجتياز وعدم اجتياز فقط.