مساعد وزير قطاع الأعمال: هناك سعى لتوفير برامج سياحية لمعالم غير تقليدية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تادروس، خلال كلمتها فى مؤتمر الإعلان عن أول معرض دولى للسياحة، "gate travel expo"، أنهم هناك سعى دائم لوجود باكدج من برامج سياحية جديدة لمعالم مصرية غير تقليدية.
ونوهت إلى أن مصر بها معالم كثيرة، لا يعلم عنها المصريون شيئا، لافتة إلى أنهم يعملون على تقديم هذه المناطق الجديدة بلغة العصر، للجمهور سواء المصريين أو غيرهم.
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