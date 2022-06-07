مدير Skydive pharaohs: مصر تستحق أن توضع على خريطة السياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالله، أن الشركة نظمت أحداث مهمة خلال الفترة الماضية، كان أولها فى مدينة العلمين فى أغسطس 2021 ثم تبعها مشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة فى يناير 2022 بالإضافة إلى المشاركة فى مهرجان أبطال العالم وأقامت حدثا مميزا فى منطقة الأهرامات وبعدها نظمت برنامجا فى شهر رمضان الماضى.
وتابع أن فكرة الشركة وعلاقتها بمعرض السياحة الدولى، لا تتجزأ، وهى فكرة الرياضة والسياحة، حيث قررنا عمل تصور جديدة يجعل السائح يرى كنوز من منظور آخر، وكيف نعيد اكتشاف بلدنا بعد 7 آلاف سنة من خلال رؤية الآثار والبلد من السماء، ولدينا خطة خلال الستة أشهر المقبلة، لعمل أحداث رياضية فى مدينة العلمين لمدة شهرين ثم سننطلق إلى مدينة شرم الشيخ الساحرة وأيضا مرسى علم وهو مكان مميز يحتاج إلى إعادة الاكتشاف، ولدينا طلبات عديدة من جميع أنحاء العالم لعمل أحداث رياضية فى مصر، ومن المقرر أن نشارك فى مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل وأيضا منتدى شباب العالم فى نسخته الخامسة.
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