جدة - نرمين السيد - قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، أن معرض "gate travel expo" يعد أول نافذة دولية لقطاع السياحة، كما أنه الأول من نوعه فى القطاع لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة تليق بمكانة مصر السياحية.





وأوضح القاضى، خلال كلمته فى مؤتمر الإعلان عن أول معرض دولى للسياحة، أن المعرض السياحى يجمع جميع الشركات السياحية المصرية و56 دولة مشاركة. وكشف القاضى على أن هذا المؤتمر شىء مشرف لمصر وقطاع السياحة، حيث إنه يحتاج لمثل هذا المعرض فى الوقت الراهن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس تنشيط السياحة: معرض gate travel expo يعد أول نافذة دولية للقطاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.