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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702543/رئيس-اتحاد-الاسكواش-يكشف-مفاجأة-عن-تجنيس-مروان-شقيق-محمد-الشوربجي

قال عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، إن مصر تمتلك 6 لاعبين ضمن العشر الأوائل المصنفين عالميا في الإسكواش، بخلاف محمد الشوربجي الذي تم اختار تمثيل منتخب انجلترا، مشيرًا إلى أن انجلترا لا تمتلك مصنفين لها في ترتيب أفضل 10 لاعبين إسكواش على مستوى العالم، لكنها ستضيف محمد الشوربجي لها.

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وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الريمونتادا"، الذي يقدمه اللاعب السابق، أحمد حسام ميدو، أن مروان الشوربجي لا يمكن أن يقوم بتمثيل أي منتخب آخر غير مصر كما فعله أخوه، قائلًا: "مروان الشوربجي قصة أخرى وحاجة تانية خالص، أن سافرت مع الاتنين، مروان قالي أنا مش محمد أنا ليا شخصيتي ودماغي، متقعدش تقارني بمحمد..".

وتابع رئيس اتحاد الإسكواش: "محمد جد ومش بيحب يهزر وحاد في تصرفاته، مش قصدي أقولك ده وحش وده حلو، لكن أقصد أقول إن الاتنين مختلفين في الطباع، وده بيظهر لما بيقابلوا بعض في المباريات".

مروان الشوربجي

وأكد أن اتحاد الاسكواش عرض عقدين رعاية على محمد الشوربجي هو وشقيقه مروان، هو رفض والآخر وافق، ورفض بدون سبب واضح،لافتًا إلى أن الاتحاد يدعم محمد الشوربجي منذ كان ناشئا، والاتحاد دائما يعمل على دعم الناشئين لأن اللاعبين المحترفين قادرين على الإنفاق على نفسه، لافتًا إلى أن الاتحاد

وأشار عاصم خليفة أن اتحاد الإسكواش يهتم بجميع اللاعبين، ولم يفضل أبدًا أن يختار محمد الشوربجي تمصيل انجلترا بدلا من مصر، لكن في النهاية هو من اختار هذا الطريق، متابعًا: "ده راجل عنده 32 سنة، خد القرار من نفسه، وهو عايز يعيش في انجلترا وحابب المعيشة هناك، لذا فالقرار يرجع له في النهاية".

تخطيط الشوربجي لتمثيل انجلترا

ولفت إلى أن محمد الشوربجي لم يمثل مصر في بطولات الفرق منذ خمس سنوات، وهذا واحد من الشروط الأساسية في الاتحاد لتغيير جنسية البلد التي يلعب باسمها، "الشوربجي مرتب الأمر من خمس سنين، كنت بكلمه أقوله تعالى ألعب يقولي مش بحب ألعب فرق الأمر مخطط له"

وواصل أن محمد الشوربجي كان يتمارض ويتحجج حتى لا يلعب باسم مصر في بطولات الفرق، ومصر عامرة بالموهوبين في لعبة الاسكواش وهي من الدول الرائدة في تلك اللعبة ولن تقف على لاعب، مشيرًا إلى أن شقيقه مروان الشوربجي مازال يلعب باسم مصر وشخصيته مختلفة تماما عنه.