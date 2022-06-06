انت الان تتابع تفاصيل خبر محامي ياسمين عبد العزيز يرفض التصريح بانفصالها عن أحمد العوضي: "لو حبت تقول هتطلع تقول" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702542/محامي-ياسمين-عبد-العزيز-يرفض-التصريح-بانفصالها-عن-أحمد-العوضي-لو-حبت-تقول-هتطلع-تقول

خرج أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز ليوضح سبب البيان الذي أصدرته الفنانة ضد شقيقها وائل عبد العزيز في الساعات القليلة الماضية وعن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محامي ياسمين عبد العزيز عن الفنانة

وقال أشرف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”: “شقيق الفنانة دائما يتحدث عن ياسمين عبد العزيز ويقوم بنشر أخبار عنها وهي لا تعرف عنه شيئ لا من قريب أو بعيد واتكلمنا وديا قبل كدة من سنوات عن الموضوع ده، واحنا أصدرنا بيان إعلامي من شوية انه لو عايز يتحدث يتحدث عن نفسها والفنانة لا تعلم أبدا عن اي حوار هو بيكتبه”.

حقيقة انفصال ياسمين بعد العزيز عن أحمد العوضي

وأكد محامي الفنانة: “ياسمين عبد العزيز لما بتطلع تتكلم ببتكلم مع جمهورها لو في اي شيء عن حياتها الشخصية أو الفنية أو الرسمية هي هتطلع تقوله لكن حتى الأن مفيش شيء هام نتكلم عنه”.

وقال محامي ياسمين عبد العزيز عن انفصالهما عن أحمد العوضي: “دي حاجات خاصة بالفنانة لو حبت تقولها هتقول او تكلفنا بيه.. لكن مفيش أي شيء جديد نطلع نتكلم فيه”.

ياسمين عبد العزيز تحذر شقيقها ببيان هام

وكان قد أصدر مكتب محامي ياسمين عبد العزيز بيان إعلامي، جاء فيه: “يعلن ويحذر مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الإجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز، : لذلك فأننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك”.

وجاء ذلك البيان بعد مشادات كلامية شديدة اللهجة شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بدأت بوائل عبد العزيز عندما كتب رسالة لها قال فيه بأن ياسمين عبد العزيز ليس لها سوى أهلها وأنهم دائما سيكونوا داعمين كل الدعم لها، جاء ذلك بعد أنباء انفصالها عن أحمد العوضي، لترد عليه ياسمين عبد العزيز، قائلة: “اسكت ياللي بعت أختك بعربية مرسيدس”، ومن هنا بدأ الجدال الشديد بينهم.