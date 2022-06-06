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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702538/والد-طالبة-أشمون-المغتصبة-الكافر-اغتصبها-وهى-حاضنة-كتاب-الله--فيديو

الكافر ابن الكافر اغتصبها والمصحف في حضنها.. بتلك الكلمات بدأ هلال بدوي، مهندس زراعي، والد الطفلة المغتصبة في مدينة أشمون بالمنوفية، حديثه لـ دوت الخليج، ليروي كواليس ما فعله عاطل بإستدراج نجلته ذات ال 14 عام واغتصابها تحت تهديد السلاح.

دوت الخليج

فيقول هلال بدوي:" ابن بلال اغتصب بنتي وهى راجعة من الكتاب، وعرفت الخبر من مراتي اتصلت عليا 4 مرات وأنا في الشغل ومكنتش عارف أرد عليها وبعدين بقولها مالك في أيه قالتلى الواد ولد بلال اغتصب البت، ورجعت من الشغل وأنا مش شايف قدامي حاجة، ولما وصلت البيت لاقيت بنتي منهاره انهيار تام وبتترعش، ولما شوفت بنتي كنت عايز أتماسك شوية قدامها وخدتها في حضنى لحد ما هديت وبعدين حكيتلي على كل اللى حصل".

وأضاف بدوي:" بتي بتروح الكتاب الصبح وهى حافظة لكتاب الله كاملا، وبتروح علشان تراجعه بقالها 4 شهور في الكتاب اللى حفظته فيه، وأمها بتوديها الساعة 6 أو 7 الصبح للكتاب وترجع تاني، وعلى الضهر كده بترجع وده امر معتاد بشكل يومي".

اختطاف الفتاة

وأكد :" الكلب الكافر ابن الكافر ترقب لها وحوالى الساعة 12 ونص الضهر راح خاطفها وحط المطواة على رقبتها وكتم أنفاسها، ودخلها بيته واعتدى عليها، وبعد ما عرفت بكل اللى حصل ده روحت علطول عملت بلاغ بمركز شرطة أشمون بالواقعة وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، والشرطة عملت محضرها وأخدت الأحراز وكذلك تم التحقيق فى النيابة وقبل ده المباحث طلبت بالذهاب لمستشفى أشمون العام لعمل كشف طبي واللى أثبت الواقعة، وكذلك تم الكشف في الطب الشرعي بعد تحقيقات النيابة".

طالب بإعدام المتهم

وطالب قائلا:" انا بطالب بإعدامه مليار مرة، وبخاطب فيكم وجدان الشعب المسلم ، وانا بخاطبكم وأنت لستم ببعدين عن حدوث ذلك لأبنائكم، وحط نفسكم مكان أمها كأم وعمتها كعمه وزملائها فى المدرسة كزميلة، وحطوا نفسكوا مكانها".

وناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "بنتي تم اغتصابها فى وضح النهار يا ريس وبنتي حاملة لكتاب الله الكريم كاملا ورجعت وتم إغتصابها وهى حاطه المصحف فى حضنها، ومنتظر رد من حضرتك يا ريس بنت من أبنائك يا ريس، وفيه نار في القلوب يا ريس اعذر أب مكلوم وأم انهارت وعائلة بأكملها انهارت انهيار كامل وبطلب من حضرتك سرعة الرد ومش قادر أقول أيه أكتر من كده".

حبس المتهم

أمرت النيابة العامة بحبس مُتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون بالمنوفية.

دوت الخليج

وكانت النيابة العامة قد باشرت أمس تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.

اعتراف المتهم

حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

الطب الشرعي

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

معاينة مسرح الواقعة

وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة تُهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أية أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.

بلاغ للشرطة

بداية الواقعة عندما قام والد الطالبة بتقديم بلاغ لقوات الشرطة بمركز أشمون بمحافظ المنوفية، بقيام عاطل مسجل جنائي بالتعدي على نجلته طالبة عمرها 14 سنة داخل مسكنه.

ضبط المتهم

وبفحص البلاغ قامت قوات الشرطة بضبط المتهم ومواجهته باتهامات الأب ونجلته، التي اعترف بارتكاب تلك الجريمة البشعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.