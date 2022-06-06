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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702536/خبير-اقتصادي-الإمارات-من-الدول-القليلة-التي-تتطور-بسرعة

علق علي الحمودي، الخبير اقتصادي إماراتي، على قرار بيع حصة من شركة موانئ دبي العالمية في قاعدتها الرئيسية إلى أحد أكبر صناديق التقاعد الكندية، قائلا إن الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي تتطور بسرعة وخاصة مدينة دبي، موضحا أن تلك الخطوة تعد خطوة طبيعية بالنظر إلى ما تنظر إليه الإمارات في المستقبل.

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خبير اقتصادي: الإمارات لديها خطة اقتصادية تعمل عليها

وأضاف "الحمودي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإمارات لها خطة مستقبلية تعمل عليها، والشركات الكبيرة تريد تخصيص سيولتها لمشاريع أخرى مثل رأس المال البشري من خلال التعليم وغيرها من الموارد، فتبحث عن شراكات عالمية تساعدها في السيولة.

وتابع أنه عندما يكون لديك شريك عالمي يؤدي ذلك إلى حوكمة الشركة، والعين تُوضع على المكان بشكل أكبر، وسيكون هناك دقة كبيرة في البيانات والمصاريف والقوائم المالية، ووجود شريك عالمي يساعد في استقطاب خبرات عالمية.

وأشار إلى أن الرأي العام في الإمارات استقبل الأمر بصورة طبيعية وأن هذا أمر جيد، وهذا ما يتجه إليه العالم كله، وهذا ما هو متوقع من الإمارات ويعزز من مكانة الإمارات العالمية، ويعزز من سوق المال الإماراتي في الشرق الأوسط

وكانت شركة موانئ دبي العالمية أعلنت عن أنها باعت حصة في قاعدتها الرئيسية، ميناء جبل علي، وأصول رئيسية أخرى إلى أحد أكبر صناديق التقاعد الكندية مقابل 5 مليارات دولار.

ومن جانبه علق الإعلامي عمرو أديب على هذا الخبر قائلا إن هذا الأمر طبيعي ويساعد في ضخ استثمارات في الدولة، ويساعد في بناء الاقتصاد وتقويته بشكل كبير، متابعًا: "ليه منعملش كده في مصر، طبعا لو في مصر الموضوع ده اتعمل الدنيا تتقلب علينا".