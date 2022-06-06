طبيب: مصر تجهز لإطلاق بروتوكول لعلاج سرطان الكبد بإفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:23 مساءً - قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في مصر، إن المؤتمر الطبي الإفريقي الأول (صحة إفريقيا) يعتبر من أهم وأقوى المؤتمرات التي حدثت آخر 10 سنوات على مستوى مصر والقارة الإفريقية؛ بعدما شاركت به كل شركات الأدوية.

وأضاف عمر، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الاثنين، أن تركيز هذا المؤتمر موجه لقارة إفريقيا؛ مشيدًا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العمل والتقدم رغم قلة الموارد؛ ومنها القضاء على مرض فيروس سي؛ حتى خلت مصر من المصابين بهذا الفيروس.

وتابع الدكتور أشرف عمر، أن المنظومة الصحية المصرية، تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إفريقيا بها إصابات عالية بفيروس سي وفيروس بي؛ وتجربة علاج فيروس سي تم نقلها للأشقاء الأفارقة لتطبيقها لديهم، كما يتم مدهم بالعلاج.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في مصر، أن مصر تلعب دورًا رياديًا وقياديًا في تطوير المنظومة الصحية في إفريقيا؛ مؤكدًا أن التطعيم ضد فيروس بي ليس له سن معين أو مرحلة عمرية معينة، وبروتوكول التطعيم موجود في مصر وهي خطوة استباقية للوقاية من الإصابة.

ولفت أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في مصر، إلى أن مصر متقدمة في علاج الفيروسات الكبدية، وزراعة الكبد ونحقق معدلات عالية جدًا من الشفاء بأمراض الكبد تقترب من المعدلات العالمية، موضحًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الانفتاح على إفريقيا.

وأكد أنه خلال الجلسة الثانية من المؤتمر؛ تم الحديث عن سرطان الكبد حيث سيتم الانتهاء، لأول مرة في التاريخ، من بروتوكول تشخيص وعلاج سرطان الكبد في إفريقيا بقيادة مصر.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية تعوض المواطن لتقديم خدمة طبية أفضل؛ حتى يتم الانتهاء من مبادرة التأمين الصحي الشامل في مصر، بمعاييره العالمية، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة كان لها دورًا في علاج عدد كبير من المواطنين.