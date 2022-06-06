مستشار الرئيس للصحة: وباء كورونا لم ينته وهناك احتمالية لظهور متحورات جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:23 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه ثبت بما لا يدع مجالًا للشك وجود تداعيات واَثار جانبية بعد التعافي من الإصابة بـ فيروس كورونا خاصة في الجهاز التنفسي والقلب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الكورونا لم تنته والوباء لا يزال موجود برغم أن مستوى الإصابة قليل".

وأضاف:"وباء الكورونا على المستوى العالمي لا يزال موجودًا لذلك يجب الاستمرار في الترقب والاحتراز والاستعداد لأي احتمالية فيما يتعلق بظهور تحورات جديدة؛ لأنه لم يتم إعلان خلو العالم من الوباء".

وسلط المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، الضوء على سبل الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية الأعوام المقبلة، خلال فعاليات اليوم الثاني من "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

وأكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدى الطبي الأفريقي الأول، أن القارة الإفريقية تواجه تحديات مختلفة أثناء جائحة كورونا مقارنة بباقي مناطق العالم.

وأضاف خلال تواجده في المعرض الطبي الأفريقي، أن عملية التعافي من الجائحة يتبعها مشاكل وتحديات كثيرة، أهمها التحديات الاقتصادية والقوى العاملة الماهرة وقدرات المستشفيات ونقص البيانات، لذلك نحن بحاجة إلى تشكيل فريق عمل لمعالجة تلك التحديات للاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية ووضع إستراتيجية حقيقية للوقاية من الأمراض.

ومن جانبه قالت لاوزي مانسي، رئيس الأمانة العامة للجنة الاتحاد الأفريقي المختصة بالاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد ١٩)، أن تداعيات جائحة كورونا أثرت بدورها على إتخاذ خطوات جريئة مشتركة لجميع دول قارة أفريقيا بهدف دعم وتضافر الجهود نحو مواجهة هذا الوباء.

وأوضحت أن تجارب الدول تجاه تلك الأزمة، ساهم في إعادة ترتيب الألويات لمواجهة مثل هذه الأوبئة، لذلك تسعى اللجنة الأفريقية للاستجابة لجائحة كورونا للتواصل مع قادة الدول لوضع ترتيبات مشتركة للبلدان الأفريقية لمواجهة مثل تلك الأزمات.