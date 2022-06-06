الكهرباء : أقصى حمل مسائي اليوم 31000 ميجاوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:23 مساءً - أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأثنين، بأن أقصى حمل بلغ 31000 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الأحد خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح أن الفارق بين المتوقع بلغ اليوم 17500 ميجاوات، مقابل 20411 ميجاوات، أمس الأحد، حسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكر أن الحمل الأدنى في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 17500 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 8.39%.

فيما أكد أن الحمل الأدنى بلغ 11.73%، ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وتابع أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.