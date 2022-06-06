وزير التعلم لطلاب الدبلومة الأمريكية: توجيه مؤسسة الـEST الدولية بإعادة امتحان الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:23 مساءً - وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة عاجلة الى طلاب الدبلومة الأمريكية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : من خلال دور الوزارة الإشرافي على المؤسسات الدولية المقدمه لامتحانات الدبلومة الأمريكية ، فقد تم توجيه مؤسسة ال EST الدولية بإعادة امتحان الأسبوع الماضي كما يلي:

امتحان EST1: يوم الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢

امتحان EST2: يوم الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف توافيكم إدارة ال EST بموعد ومكان الامتحانات بالبريد الإلكتروني لكل الطلاب الذين خاضوا الامتحان السابق وبدون تكلفة إضافية من أى نوع.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الرابط الخاص بموقع مؤسسة ال EST ، والذي يقوم الطلبة من خلاله بعمل الحساب الشخصي للEST والتسجيل للدورات ، وكذلك يتم التواصل معهم من خلاله واطلاعهم علي جميع الأخبار والمقالات التعريفية والتعليمات هو:

www.egyptianscholastictest.com

وأضاف وزير التربية والتعليم : كذلك يمكن التواصل مع فريق الEST عن طريق البريد الالكتروني "وليس مع وزارة التربية والتعليم":

[email protected]

كما قال وزير التربية والتعليم : كذلك نرجو من السادة اولياء الامور والطلاب التواصل مع المؤسسة فقط في حال وجود اى تساؤل او مشكلة "وعدم التعرض لموظفي الجامعات التي يعقد بها هذه الامتحانات" نظرا لعدم مسؤوليتهم عنها.

وكانت قد سيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، بسبب سقوط السيستم أثناء سير امتحان EST يوم 4 يونيو 2022

وقالت فاطمة الرشيدي ولية أمر، إن ما تم في لجان امتحان الـ EST تهريج ومهزلة وضياع لمستقبل أولادنا بسبب وقوع السيرفر في جميع اللجان، ونحن نطالب بإعادة الامتحان لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، لأن أولياء الأمور تموت قهرا فما تم لا يرضى ربنا، وفوق طاقة احتمال البشر وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ومن جانبها .. قالت نيفين رأفت الجمل أحد المراقبين في امتحان EST : " النهاردة كان عندي مراقبة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية ، وكان لازم أكون موجودة الساعة 6:30 في مكان الامتحان في الأكاديمية البحرية، إن الامتحان كان موعده من ٨:٣٠ صباحا لـ ١:٣٠ظهرا ، والحقيقة اليوم كان صعب جدا، لأنه قد حدثت مشاكل كثيرة، مرة بسبب الانترنت ومرة بسبب السيرڤر ومرة بسبب التابلت، لدرجة ان الامتحان تقرر أنه إعادته مرة أخرى للجميع.