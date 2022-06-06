سفيرنا بكندا وعمدة تورونتو يشاركان فى ندوة لدعم التعاون الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا اليوم الإثنين، فى ندوة نظمتها السفارة المصرية ومجلس الأعمال الكندى العربى بمدينة تورونتو لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.





تأتى الندوة على هامش الزيارة التى يقوم بها وفد من رجال الأعمال المصريين من أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى إلى كندا.

وذكرت وزارة الخارجية أن الندوة تناولت آفاق التعاون بين شركات القطاع الخاص فى كلا البلدين، وفرص الاستثمار الضخمة التى توفرها مصر لمجتمع الأعمال الكندى، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الشركات الكندية المشاركة فى الندوة.

وأشاد السفير المصرى خلال الندوة بمبادرة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان بتشكيل وفد لرجال الأعمال المصريين لزيارة كندا واللقاء مع ممثلى قطاع الأعمال الكندى المهتمين بالاستثمار فى مصر وإقامة شراكات تجارية واقتصادية معها.

وأشار السفير أبو زيد إلى اضطلاع السفارة المصرية فى أوتاوا بتنظيم برنامج متكامل للوفد يشمل لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكندية وحضانات الأعمال وغرف التجارة، وزيارات ميدانية لبعض المصانع فى كل من تورونتو واوتاوا ومونتريال، بالإضافة إلى اجتماعات مع مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية بالعلاقة مع مصر و بمجالات اختصاص الوفد بالعاصمة اوتاوا.

ونوه بالفرص الكبيرة المتاحة للتعاون فى مختلف المجالات بما فى ذلك التعليم والزراعة والأسمدة والنقل والطاقة المتجددة.

كما ألقى عمدة مدينة تورونتو "جون تورى" كلمة خلال الندوة أعرب فيها عن ترحيبه بوفد رجال الأعمال.. مشيدا بأجندة مصر 2030، ومعدلات النمو الكبيرة التى نجحت مصر فى تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن تطلعه لتنظيم زيارة لوفد كندى من رجال الأعمال إلى مصر فى المستقبل القريب للبناء على الزخم الذى حققته تلك الزيارة الناجحة.

شارك فى الندوة كل من عمدة مدينة تورونتو "جون تورى" و"كورى ماكدوجال" نائبة وزير التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف والتجارة بحكومة مقاطعة أونتاريو، ورئيس غرفة التجارة بمقاطعة أونتاريو، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الشركات ورجال الأعمال المصريين والكنديين