أستاذ علوم سياسية: الأرقام عن حجم الخسائر الروسية مبالغ فيها

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عملية الأعمار بدأت فى لوجانسك، منوهة بأن رئيس لوجانسك "من وجهة النظر الروسية" زار موسكو من أجل توقيع بروتوكولات الإعمار.





وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن القيادة الروسية ليست فى عجلة من أمرها من أجل إنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا. وأوضحت أن الأرقام عن حجم الخسائر الروسية مبالغ فيها، فالواقع على الأرض واضح للجميع، فالتقدم الروسى واضح والخسائر ليست بالشكل الذى يصوره الغرب، والخسائر الأكبر فى الجانب الأوكرانى سواء مادى أو بشرى. وتابعت: "الوقت فى صالح روسيا، ومنقدش نحدد ميعاد انتهاء الحرب"، مؤكده أن صحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جيدة، معقبة: "خطر العالمية الثالثة لم يتم استبعاده بعد، فنحن فى مرحلة توتر فى النظام العالمى".

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