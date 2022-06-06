رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الدبلومة الأمريكية بشأن امتحان الـEST

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنه من خلال دور الوزارة الإشرافى على المؤسسات الدولية المقدمة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، فقد تم توجيه مؤسسة الـEST الدولية بإعادة امتحان الأسبوع الماضى كما يلى:

- امتحان EST1: يوم الجمعة 17 يونيو 2022

- امتحان EST2: يوم الجمعة 24 يونيو 2022

وأكد الوزير أن إدارة الـ EST ستوافى الطلاب الذين خاضوا الامتحان السابق، بموعد ومكان الامتحان الجديد بالبريد الإلكترونى، بدون تكلفة إضافية من أى نوع.

وأضاف أن الطلاب يمكنهم عمل حساب شخصى على موقع مؤسسة الـEST والتسجيل للدورات، وكذلك التواصل مع المؤسسة والاطلاع على جميع الأخبار والمقالات التعريفية والتعليمات من خلال هذا الرابـــــــط

كما يمكن للطلاب التواصل مع فريق الـEST عن طريق هذا البريد الإلكترونى:

[email protected]، وليس مع وزارة التربية والتعليم.

وناشد الوزير أولياء الأمور والطلاب بالتواصل مع المؤسسة فقط فى حال وجود أى تساؤل أو مشكلة، وعدم التعرض لموظفى الجامعات التى يعقد بها هذه الامتحانات نظرا لعدم مسؤوليتهم عنها.

فشل منصة امتحان الـEST

وتعرض طلاب الدبلومة الأمريكية فى مصر، لسقوط سيستم امتحان الـEST، الذى كان من المقرر أدائه يوم الجمعة الماضى، لكن الطلاب وجهوا أصابع الاتهام إلى وزارة التربية والتعليم، التى نفت بدورها مسؤوليتها عما حدث، مؤكدة أن دورها إشرافى فقط.

وفى هذا الصدد، قال الوزير إن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بامتحانات الـEST، لأنها تحت إدارة مؤسسة أجنبية وليست الوزارة، مشيرا إلى أن الـEST شهادة دولية وليست مصرية ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بإداراتها، ولا تمنح أى شهادات دولية سوء أمريكية أو غيرها، ودورها فقط يتمثل فى معادلة الشهادات الدولية بالثانوية العامة ومخاطبة وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق.

وشرح الوزير كل ما يتعلق بامتحانات الدبلومة الأمريكية فى 9 نقاط كالتالى:

1) الكولدج بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها فى مصر فى سبتمبر 2020 وليست وزارة التربية والتعليم هى من ألغت السات (SAT) فى مصر، ولما كان السات غير متاح فى مصر منذ سبتمبر 2020 فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات (الحكومية والاهلية) حتى نغلق باب "رحلات السات" التى تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال فى دول أخرى، ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

2) تم اعتماد امتحان الـ ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من المخالفات، مما اضطرها الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية فى مصر -إلى حين توفيق الأوضاع - وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـ ACT فى الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد أتمام توفيق الأوضاع.

3) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها فى مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم، وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية فى ظل خروج الـ SAT و الـ ACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالـ"ماتشينج والسوبر ماتشينج" لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

4) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة فى امتحانات الـ EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به فى امتحان 1.4 مليون طالب من أولى وثانية ثانوى بنجاح تام وبالتالى من يتطاول بالقول إن منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات إلكترونية فى ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذى يتم شرحه الآن بكل وضوح.

5) دور الوزارة فى كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات، هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.

6) أى قرار خاص بامتحانات الـ EST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال فى الـ SAT و الـ ACT وغيرهم.

7) وفى ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

8) للمرة الاخيرة فإن امتحان الـ EST هو امتحان دولى وليس مصرى وتديره مؤسسة مستقلة فى بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

9) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافى سواء فى حالة الـ EST أو امتحان دولى آخر.