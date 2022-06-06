عاجل.. وزير التعليم ينشر ملخصا لكل الأسئلة الجدلية مع الإجابات النهائية لها

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "أمضينا وقتا طويلا فى مطالب لا تكاد تنتهى وأسئلة لا تكاد تنقطع، وقد أجبنا قدر الاستطاعة ويبدو أنه يروق للبعض إثارة قضايا جدلية طمعا فى مزيد من المشاهدات اللايكات وينبرى بعض الأدمن المحترفين ممن لا أولاد لهم فى التعليم قبل الجامعى، فى إثارة هذه القضايا جريا وراء الشهرة الوهمية والإحساس بالأهمية الزائفة".

وتابع: "هذا هو ملخص لكل الأسئلة الجدلية مع الإجابات النهائية، ولندع أبناءنا يتعلمون فى هدوء، ولن تجيب الوزارة بعد هذا الجدول لأن الأمور كلها واضحة تماما للجميع والله الموفق".