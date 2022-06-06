أشرف سنجر: الناتو سيوافق على انضمام فنلندا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جر بلاده إلى مفهوم الدولة الإقليمية ليقضى بذلك على طموح روسيا بأن تكون ضمن قوى العالم الصاعدة، مؤكدا أن بوتين خدع الغرب بقوله أنه جزء من الثقافة الأوروبية.





وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" سيوافق على انضمام فنلندا، لأن ذلك إثبات لفشل العملية العسكرية الروسية. وتابع: "بوتين بتعامل مع أوكرانيا بثقافة الزوجة التى يتم عقابها بالعصا، أوكرانيا دولة مستقلة هل انتفض على القانون الدولى بالقوة؟". واستطرد: "ثلث القوات والمعدات الروسية راحت فى الحرب، ومن 30 إلى 50 ألف روسى راحوا فى الحرب، ومصدر هذه المعلومات تقييمات من مصادر نثق فيها"، مؤكدا أن أوكرانيا فخ لروسيا، وروسيا وأوكرانيا فخ للصين، منوها بأن أمريكا نجحت فى إعادة ربط الناتو وهو نجاح لها.

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