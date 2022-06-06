عزت إبراهيم: استمرار أمد الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن يتوقعه الغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأمر لم ينته إلى هزيمة روسيا كما توقع الكثيرون بعد 100 يوم، لافتا إلى أن هناك حالة من القلق على المستوى العالمى بسبب الأزمة الغذائية العالمية.

وأوضح أن الصحافة تتحدث عن تحقيق روسيا انتصارا بطيئا على الأقل فى شرق أوكرانيا، وهى نقطة مقلقة للدوائر الغربية، لأن ما بنيت عليه الحسابات الغربية فى مهب الريح مثل مسألة تطويق روسيا.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكى حريص على عدم الدخول فى هذه المنطقة، منوها بأن الغرب ينسحب بشكل تدريجى من مسألة الوعود التى وعد بها أوكرانيا، متابعا: "الـ6 أشهر المقبلة ستكون حاسمة لأنه سيكون هناك عد تنازلى للانتخابات الأمريكية".