عاجل- القليوبية تعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية. وأكدت الصفحة الرسمية أن محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء.

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