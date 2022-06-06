«حياة كريمة» و«صافى» تدخلان البهجة على 200 عروس بالغربية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استكمالا للدور المجتمعى الذى تلعبه مؤسسة حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بجميع قرى ومراكز الجمهورية، حيث نظمت المؤسسة اليوم بالتعاون مع شركة صافى جروب حفل تجهيز 200 عروس من الفتيات الغير قادرات على تجهيز أنفسهن فى الغربية.

ووفرت مؤسسة حياة كريمة وشركة صافى جروب، كل ما يلزم هذه الفتيات من أجهزة كهربائية شملت الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، شاشات التليفزيون، شنط مستلزمات العروسة.

ونجحت المؤسسة فى توزيع تلك الأجهزة على الفتيات فى احتفالية كبيرة اليوم بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وممثلين عن مؤسسة حياة كريمة وشركة صافى ووزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة وجامعة طنطا.

ولم يقتصر دور مؤسسة حياة كريمة على الدعم المادى فقط للفتيات بل امتد ليشمل الجانب التوعوى أيضا فقامت بالتعاون مع شركة صافى ووزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدى ثلاثة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضية شملت عدد من الجلسات تناولت احكام الزواج،الكيان الأسرى وأهميته المجتمعية، مهارات اكتشاف الذات، التخطيط الإنجابى، فن التعامل مع الخلافات الاسرية، مكافحة الإدمان.

يأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر احتياجا فى جميع قرى ومراكز الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لمختلف الفئات الاجتماعية.