عضو بـ خارجية النواب يكشف عن الخاسر الأكبر من طول أمد الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله مبروك عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن مستقبل وطن، إن روسيا حققت مكاسب على أرض الواقع، لا سيما وأن السيطرة على شرق أوكرانيا هو ما كان يطمع إليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الهدف الأساسى من الحرب الروسية الأوكرانية هو حماية الأمن القومى الروسى، مؤكدا أن أوكرانيا متضررة من طول أمد الحرب، كما أن دول العالم تأثرت من الأزمة، وهناك أزمة غذاء فى العالم أجمع. وأوضح أن أكبر خاسر هو الغرب مع طول أمد الحرب، متابعا: "عامل الوقت فى صالح روسيا وليس الغرب"، مشيرا إلى أن الخطوات التى اتخذتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية جعلت مصر متماسكة.

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