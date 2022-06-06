الطاهرى بعد 100 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية: أبدلت أولويات الدول

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن العالم توقف أمس الأول للنظر إلى نتائج 100 يوم من الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن 100 يوم أبدلت أولويات الدول وأقامت نظريات وهدمت أخرى فى العمليات العسكرية.





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "مين كان يخطر على باله قبل 100 يوم إن يحصل أزمة طاقة وأزمة سلع فى دول أوروبا الكبرى وأزمة فى لبن الأطفال فى الولايات المتحدة". وأوضح أن 100 يوم كشفت عن واقع توازنات القوى وحجم الاستقطاب وطوق النجاة كان ولا يزال قدرات الدول الذاتية، بل تفتح الأبواب على مسرعيها على كل التطورات.

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