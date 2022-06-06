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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702533/عمرو-أديب-عن-قرار-الشوربجي-بتمثيل-إنجلترا-اللاعب-لم-يخطئ-في-شيء

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر في لعبة الاسكواش قائلا إنه لا يرى أن اللاعب أخطأ في شيء، وفعل الصواب من وجهة نظر اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب قضى نصف حياته في إنجلترا، وكانت مصر تستدعيه فقط ليلعب باسمها، ولكن تربيته بالكامل كانت في إنجلترا، ودفع ثمن هذا القرار بأنه أعطى لمصر البطولات التي نجح في تحقيقها باسم مصر.

عمرو أديب: متعجب من الانتقادات الشديدة لمحمد الشوربجي

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن "أنا مش شايف الراجل عمل حاجة غلط، أنا متعجب من الانتقادات الشديدة التي توجهت للاعب، "انت مقدمتش حاجة تذكر للاعب عشان تقول ليه هو عمل كده، هو انت هتخلي الراجل يلعب غصب عنه في مصر".

وتابع أن ما فعله محمد الشوربجي يحدث دائما من أطباء ومهندسين يسافرون ويأخذوا الجنسية ولا أحد يتحدث عنهم أو يهاجمهم، متسائلا ماذا قدم الاتحاد المصري للاسكواش لدعم محمد الشوربجي؟، "اللاعب حر ومحدش يقدر يقوله حاجة، ومصر عامرة بالاسماء".

عمرو أديب لمحمد الشوربجي: “ربنا معاك ومتشكرين ليك”

وأردف أن الاتحاد المصري للاسكواش وفقا لبيانها فيما يتعلق بالأمر كان لديها علم بأن هذا سيحدث، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الاتحاد الجلوس مع اللاعب وإقناعه بالاستمرار مع مصر وحل مشاكله، ولكن هذا لم يحدث.

وواصل: “أنا شفت ناس وصلت الموضوع للخيانة العظمى ليه يعني، ما فيه ناس كتير سافرت وخدت الجنسية ومحدش اتكلم، خلاص ربنا معاه ومتشكرين أوي”.