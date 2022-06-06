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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702532/عمرو-أديب-يدافع-عن-محمد-الشوربجي-قالبين-عليه-الدنيا-ليه-هنلعب-واحد-غصب-عنه

حرص الإعلامي عمرو أديب على الدفاع عن لاعب الإسكواش المصري محمد الشوربجي بعد حملة الهجوم الذي تلاقاها من قبل المصريين والإعلامين في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قراره الأخير بتمثيله انجلترا بدلا من مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عمرو أديب على قرار محمد الشوربجي بتمثيل مصر

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” في حلقة اليوم الإثنين، معلقا على أزمة محمد الشوربجي: “مش شايفه عمل حاجة غلط هو نص حياته مقضيها في انجلترا واحنا كنا بنستدعيه يلعب في مصر، هودفع التمن وأعاد لمصر حقوق الجنسية اللي في رقبتوا بطولات كتيرة، هينفع نلعب واحد غصب عنه؟ انتو قالبين الدنيا عليه ليه؟”.

عمرو أديب يدافع عن محمد الشوربجي

وتابع حديثه قائلا: “مصر مقدمتلهوش حاجة عشان يديكم حاجة غضبانين عليه ليه؟، الاتحاد المصري قدمله مساعدات مالية منصوص عليها في قوانين وزارة الشباب المصرية دي متودهوش في حتة، ، الراجل عنده 30 سنة ومش حابب يلعب بإسم مصر نقوله خلاص ومتشكرين”، وأكد: “مصر عمرها ما هتقدر تقدمله اللي قدمهوله الإنجليز”.

رئيس الاتحاد يعلق على قرار محمد الشوربجي

وكان قد علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على قرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات العالمية، قائلا إن اللاعب كان يخطط لهذا الأمر منذ خمس سنوات، وهذا كان واضحًا من تصرفاته، لافتًا إلى أن كل تصريحاته غير صحيحة وأن الاتحاد كان يدعمه ومصر كانت تدعمه.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محمد الشوربجي قرر فجأة أنه يجب أن يقيم في إنجلترا، وجاءت إقامته بعد حصوله على الجنسية البريطانية، ومن هذا المنطلق جاء له عرض من الاتحاد الإنجليزي بعد حصوله على الجنسية بأن يلعب باسم إنجلترا ومن ثم قرر تمثيل إنجلترا.

وأكد ، أن محمد الشوربجي لم يمثل مصر في بطولات الفرق منذ خمس سنوات، وهذا واحد من الشروط الأساسية في الاتحاد لتغيير جنسية البلد التي يلعب باسمها، "الشوربجي مرتب الأمر من خمس سنين، كنت بكلمه أقوله تعالى ألعب يقولي مش بحب ألعب فرق الأمر مخطط له".