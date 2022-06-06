لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا..أمانة مستقبل وطن العامة تستضيف اجتماعا تنظيميا لمحافظة أسيوط..صور

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702531/لدعم-الطبقات-الأكثر-احتياجاأمانة-مستقبل-وطن-العامة-تستضيف-اجتماعا-تنظيميا-لمحافظة-أسيوطصور

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة أسيوط، حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

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