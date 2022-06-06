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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702530/أسعار-خطوط-اتصالات-مصر-2022--والأنظمة-عليه

ينشر دوت الخليج أسعار خطوط اتصالات مصر بناءً تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن يرغبون أن يكون عملاء اتصالات مصر جددًا باحثين عن أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر لمختلفة الخدمات التى توفرها الشركة.

أسعار خطوط اتصالات مصر إليكم أسعار خطوط اتصالات مصر على النحو التالي: - سعر الخط على أنظمة أهلا بـ 83.13 جنيه. - سعر الخط على أنظمة حكاية نقلة تانيه بـ 65.13 جنيه. - سعر الخط على أنظمة ايميرالد الفاتورة بـ 83.63 جنيه. أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر - من أي خط اتصالات: 333. - من أي خط أرضي: 0235346333 يمكنكم التواصل مع ممثلي خدمة عملاء اتصالات مصر الارضى اتصالات بتوفرلك أرقام مختلفة تقدر تكلم بيها خدمة العملاء. - من أي جوال: 01111234333 رقم خدمة عملاء اتصالات بسعر الدقيقة لأي شركة. - من أي خط دولي: 201111234333+ أيضاً هذا الرقم لـ أي خط دولي لكي تعرف خدمة العملاء اتصلات.

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