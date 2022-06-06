انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تصريحاته المسيئة.. ياسمين عبد العزيز تحذر شقيقها في بيان إعلامي |مستند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702529/بعد-تصريحاته-المسيئة-ياسمين-عبد-العزيز-تحذر-شقيقها-في-بيان-إعلامي-مستند

أصدر مكتب محاماة الفنانة ياسمين عبد العزيز بيان لتحذير شقيقها، بعد تصريحاته المسيئة لها اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونص على عدم الزج باسمها في أي حوارات.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البيان الصادر ضد شقيق ياسمين عبد العزيز

بيان لتحذير شقيق ياسمين عبد العزيز

ونص البيان جاء كالتالي: بيان إعلامي وتحذير هام من أحاديث صادرة من شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، يعلن ويحذر مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الإجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتابع البيان: لذلك فأننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، خاصة وأن الفنانة قامت بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بشكل مفاجئ فضلا عن حذف معظم صورهما معا، ولكن هما أيضا لم يصدرا بيان رسمي يوضحان به الحقيقة للجمهور، والتزموا الصمت حتى الأن، ورجح عدد من الجمهور بأن أنباء انفصال ياسمين عبد العزيز عن العوضي كاذبة، مثبتين ذلك بأن العوضي لم يلغي متابعة الفنانة حتى الأن، كما لازل يحتفظ بصورهما معا، فضلا عن مشاركته صور في سويسرا وهو الأمر الذي يؤكد سفر العوضي مع ياسمين عبد العزيز لإجراء جراحتها الخامسة هناك.

بدرية طلبة وخبر الانفصال

حرصت الفنانة بدرية طلبة على دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز في محنتها التي تمر بها الأن من المرض وانفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وعلقت على أنباء انفصال الثنائي مؤكدة أن صورتهما سويا ستظل موجودة دائما. وشاركت بدرية طلبة الجمهور صورة تجمع ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي، وذلك عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “"العين فلقت الحجر وجات في الحلوين هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دية هتفضل موجودة”.