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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702528/المصرية-للاتصالات-we-تكشف-تفاصيل-التقديم-على-خط-أرضي-بالراوتر

كشفت المصرية للاتصالات we عن تفاصيل التقديم على خط أرضي بالراوتر ليشمل التقديم على الإنترنت المنزلي، لاسيما أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يريدون أن يصبحوا عملاء المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الرائدة في عالم الاتصالات، ويقدم دوت الخليج تفاصيل التقديم على الخط الأرضي من المصرية للاتصالات والأوراق المطلوبة للتقديم.

المصرية للاتصالات We

حددت المصرية للاتصالات تفاصيل التقديم خط أرضي ممثل في الآتي:

- التوجه لقسم العقود في السنترال (الذي سيتم تركيب الخط فيه أو أي سنترال في الجمهورية) أو من ينوب عن المتقدم بتوكيل رسمي.

- التقدم على طلب تركيب التليفون بتوضيح كل بياناتك الشخصية.

- ملء الطلب ودفع مبلغ 17.54 جنيه كرسوم لطلب التعاقد ( رسوم جدية الطلب).

- ترسل الإدارة المعنية برقية على عنوان المراسلة أو الاتصال على رقم التليفون المسجل فى الطلب

- ضرورة الحضور للسنترال لإنهاء إجراءات التعاقد إما في السنترال اللي تم التقديم الطلب فيه أو السنترال الذي تم تقديم الطلب لصالحه.

- دفع رسوم التعاقد 150 جنية شاملة رسوم طلب التقديم وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة والدمغة

الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أرضي المصرية للاتصالات

- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة سلاح أو رخصة قيادة (موضح بها نفس عنوان التركيب)

-عقد ملكية أو عقد إيجار قديم للشقة( موثق ........أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط أو من ينوب بموجب توكيل رسمي ويكون معاه صورة البطاقة الشخصية ونفس الأوراق

الراوتر من المصرية للاتصالات

- راوتر PREMIUM CPE وده نقدر نحصل عليه بمبلغ 950 جنيه غير شاملة الضريبة

- راوتر High End وده نقدر نحصل عليه بمبلغ 600 جنيه غير شاملة الضريبة