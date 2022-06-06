فقدت نجلها في عز شبابه ولُقبت بـ "الأم".. معلومات عن عزيزة حلمي في ذكرى ميلادها

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702526/فقدت-نجلها-في-عز-شبابه-ولقبت-بـ-الأم-معلومات-عن-عزيزة-حلمي-في-ذكرى-ميلادها

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الشهيرة بدور الأم في السينما المصرية، وهي “عزيزة حلمي” التي برزت في عالم الفن من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي وفردوس عبد الحميد لأنهم قدموها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند لها أول دور بطولة.

دوت الخليج يرصد لكم في هذا التقرير بعض المعلومات عن الراحلة عزيزة حلمي وذلك خلال السطور القادمة

حياة عزيزة حلمي

ولدت الفنانة في محافظة الشرقية، كانت أول بطولة لها في فيلم “قلبي يا أبي” مع الفنان محمد فوزي ولعبت دور والدته بالرغم أنها كانت تصغره في السن ذلك كان تفسيرها في الاستمرار والتمسك بدور الأم في الأعمال التي قدمتها بعد ذلك.

وأيضًا الفنانة نور الهدى عام 1947 وهذا ليس أول أعمالها بل قدمت أعمالًا بمساحة أقل قبله، حيث كانت بدايتها بالمجال الفني بعام 1942 واستمرت حتى قبل وفاتها بسنة بعام 1993.

اشتهرت بدور الأم الطيبة تارة والخبيثة تارة أخرى، وكانت ملقبة بـ “ماما السينما المصرية” لكثرة أدوار الأم التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وكانت أغلب أدوارها مثالًا واضحًا للأم التي تعيش في حالة فقر ولكن على الرغم من ذلك تسعى لتربية أبنائها، وتعليمهم القيم والمبادئ رغم ما تمر به من ظروف قاسية.

أعمال عزيزة حلمي الإذاعية والفنية

عملت عزيزة حلمي في الإذاعة مع محمد محمود شعبان “بابا شارو” في برنامج “عذراء الربيع”، ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل “عيلة مرزوق أفندي”.

من أشهر أفلامها “سيدة القطار” و”الملاك الظالم” و”ظلموني الناس” و”حماتي قنبلة ذرية” و”الوسادة الخالية” و”شاطئ الأسرار” و “فارس بني حمدان” و”السراب” و”الشيماء” و”أنف وثلاث عيون”وكان أخر أفلامها “خادمة ولكن”.

كما أن لها عدد من المسلسلات مثل “زهور وأشواك” و”دموع في عيون وقحة” و”رأفت الهجان” وغيرها من المسلسلات.

وفاة نجلها ومقاطعة أهلها

تزوجت عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني وأنجبت منه أبنها الوحيد، وذات يومًا فقدت عزيزة نجلها، وتوفي أثر وعكة صحية شديدة.

وقد قالت في لقاء صحفي سابق إن والدها قاطعها بعد عملها في التمثيل، لكنها تحولت لمصدر فخر لعائلتها فيما بعد.