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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702525/وزير-الرياضة-الأسبق-محمد-صلاح-حزين-من-طريقة-معاملته-في-مصر

يرى الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي لا يعامل بما يليق بحجم نجوميته، قائلا إنه يشعر أن محمد صلاح محبط وحزين من عدم تقديره في مصر، ويظهر ذلك في أدائه مع المنتخب في الفترة الأخيرة، "الحالة النفسية بتفرق مع اللاعبين، واللي لعب كورة يعرف ده".

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وأضاف "عمارة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب تقدير النجوم في مصر بشكل أفضل من ذلك، محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وليس في تاريخ مصر فقط، ولذلك يجب الاهتمام باللاعب واستقباله بشكل أكبر بكثير.

وتابع أن تكريم محمد صلاح لم يكن على المستوى المطلوب، والجميع شاهد السخرية من التكريم التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، "حتى الجايزة اللي خدها مش على المستوى المطلوب لازم نهتم أكتر من كده".

وواصل أن حضور الجماهير أمس في مباراة مصر وغينيا كان سيفرق كثيرا في تكريم محمد صلاح، والذي ظهر بمستوى لا يليق نهائيا بقيمة محمد صلاح كنجم عالمي.

وزير الرياضة الأسبق: محمد صلاح يلقى دعم واستقبال في انجلترا أكثر من مصر

وأشار إلى أنه يرى أن محمد صلاح يلقى حفاوة واستقبال وتكريم في إنجلترا أفضل بكثير مما يتلقاه في مصر، وهذا يجب أن يُعدل ويجب تقدير محمد صلاح، مقترحا عمل جزء مخصص من البرنامج عن "عودة البسمة لمحمد صلاح من جديد".

وشارك محمد صلاح بالأمس في فوز منتخب مصر أمام نظيره الغيني بهدف دون رد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاء الهدف في الدقيقة 89 عن طريق مهاجم الفراعنة مصطفى محمد.