انت الان تتابع تفاصيل خبر نقل البرلمان توصي بتشكيل لجنة واعداد تقرير بشان طريق حلوان/ الصعيد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702523/نقل-البرلمان-توصي-بتشكيل-لجنة-واعداد-تقرير-بشان-طريق-حلوان-الصعيد

بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر:

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلبي الاحاطة المقدم من النائب احمد سعد نويصر والنائبة أسماء سعد الجمال، بشأن عدم ازدواجية ورفع كفاءة الطريق بالكيلو ٢١ الصف حلوان الصعيد.

دوت الخليج

بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر ::نقل البرلمان توصي بتشكيل لجنة واعداد تقرير بشان طريق حلوان/ الصعيد

وقال النائب احمد سعد نويصر، ان هناك عبء مضاعف علي المواطنين الذين يستخدمون الطريق حيث توجد منطقة صناعيه وبالتالي يتم استخدام الطريق عدد كبير من سيارات النقل الثقيل .

واوصت لحنه النقل والمواصلات، بتشكيل لجنه برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات بمجلس، تضم في عضويتها النائب احمد سعد نويصر ، والنائب نادر الخبيري، والنائبة أسماء سعد الجمال، وتقديم تقرير للجنه عن حاله الطريق.