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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /702511/أحمد-برادة-عندي-إحساس-أن-ناس-كتير-هتعمل-زي-محمد-الشوربجي

عبر أحمد برادة، بطل مصر في الاسكواش، عن حزنه الشديد بقرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا في البطولات العالمية بدلا من مصر، قائلا إنه حزين بهذا القرار الذي قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع اللاعب هاتفيا لمعرفة أسباب قراره.

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وأضاف "برادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تواصل هاتفيا مع محمد الشوربجي، واللاعب تحدث معه بشكل محترم وأنه يراه مثله الأعلى، "الولد حسسني أنه مظلوم من مصر، كان يجب على مصر احتضان اللاعب ومش هندبح اللاعب".

أحمد برادة: محمد الشوربجي يشعر بعدم تقدير في مصر

وتابع أن محمد الشوربجي تحدث معه أنه لم يكن لديه رعاية، وكان له العديد من المتطلبات مع اتحاد الاسكواش منذ 4 سنوات، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي اتدخل فيها في أزمة خاصة بالاسكواش ولكنه صمم على التدخل الآن خوفا على تكرارهذا الفعل من أي لاعب آخر.

وواصل أن هناك أزمة كبيرة تحدث الآن يجب وضع حد لها، "عندي إحساس أن ناس كتير هتعمل زي الشوربجي، لازم احتواء الأزمة".

أحمد برادة: مصر لا تقف على أي لاعب ويجب احتواء أزمة محمد الشوربجي

وشدد على أن مصر لا تقف على أي لاعب، ولا أي لعبة، "ولا ولاحد مننا يجي بضفر ظابط جيش أو شرطة من اللي بيحموا البلد".

وأوضح أن اللاعب يشعر بخيبة أمل كبيرة ولا يشعر بتقدير في مصر، "ده قالي انت لو كنت كلمتني قبل القرار ده مكنتش هعمل كده شايف الموضوع واصل لايه هو عاوز دعم مش اكتر".