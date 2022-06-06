بنظارات افتراضية.. إقبال دولى على جناح الرعاية الصحية بمعرض «صحة إفريقيا»

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وأشارت الهيئة، فى بيان، إلى عقد عدة اجتماعات وجلسات حوارية بشكل مستمر، بين قيادات الهيئة ومرتادى المعرض من الشخصيات الهامة والضيوف والوفود الأجانب من كافة أنحاء العالم، وكذلك ممثلى الجمعيات الأهلية لبحث أوجه التعاون مع الهيئة، فى مجالات التدريب المختلفة،بما يسمح بضمان استمرارية كفاءة كافة القوى البشرية من العاملين ومقدمى الخدمة الصحية، بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.
وأكدت عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع عدد من وفود الدول العربية بهدف تناقل الخبرات بشأن آليات التحول الرقمى ونظم الميكنة، بما يضمن استدامة دعم هيئة الرعاية الصحية كأول هيئة حكومية ذكية لا ورقية.
وخلال فعاليات مشاركة الهيئة، تم استعراض لوحة تحليل البيانات Dashboard، والتى تم عرضها داخل جناح الهيئة، لممثلى جامعة أوكسفورد البريطانية، والتى تعكس الربط الآلى المميكن بين فروع هيئة الرعاية الصحية وكافة منشآتها بالمحافظات، مركزيا بالهيئة، بما يسمح بتحديث البيانات بشكل لحظى، ويسهم بوجود آلية واضحة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية وجودتها ودراسة كافة المؤشرات التى شأنها تعزيز جودة الخدمة الطبية بالمنشآت، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.
ونوهت الهيئة إلى الإقبال المتزايد من الأجانب والأفارقة على الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى إشادة الضيوف الأجانب والأفارقة على الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وانبهارهم بجودة مستوى المنشآت الطبية التابعة للهيئة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك خلال قيامهم برحلة إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك عن طريق ارتداء نظارات الواقع المعزز تدريجيا "تحركات" من الأكوان الافتراضية إلى الأماكن الفعلية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، استمتعوا خلالها بأول تجربة للميتافيرس فى عالم الرعاية الصحية بمصر، وذلك فى ظل التطورات الملموسة التى تحدث فى العالم من تكنولوجيا.
وجاء فى البيان: تردد على جناح الهيئة خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض، عددا من الطلاب من مختلف المجالات الطبية وكذلك مقدمى الخدمة الطبية، من الراغبين للانضمام ضمن صفوف العاملين بهيئة الرعاية الصحية.
وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إشادة البروفيسور أشرف رياض الخبير العالمى فى مجال السياحة العلاجية، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك خلال زيارته لجناح الهيئة بالمعرض، والتى دون خلالها إشادته داخل كتيب الهيئة داخل المعرض.
يشار إلى أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول يقام تحت شعار (Your Gate to Innovation and Trade)، وينعقد به 25 مؤتمر علمى، إضافة إلى 250 محاضرة، 300 متحدث دولى، 20 ورشة عمل، 20 ألف زائر، وبمشاركة 102 دولة، 350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد فى مجال الصحة العالمية.
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