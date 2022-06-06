رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى وفد منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة ماريانجلا سيماو، مساعد مدير المنظمة، لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل. استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد منظمة الصحة





وأجرى الوفد جولة تفقدية لمعامل الهيئة بمقر كفر الجبل، وأشاد الوفد بمجهودات الهيئة، والتطور الملحوظ على الصعيدين الإجرائى والبنية التحتية، وهو ما أهلها للحصول على اعتماد المنظمة ML3 فى مجال اللقاحات، فى وقت قياسى، كأول دولة فى الشرق الأوسط.

كما ناقش الاجتماع خطط الهيئة نحو السير فى الإجراءات بالحصول على اعتماد المنظمة فى محال المستحضرات الصيدلية، ومشتقات البلازما، وأيضا مراجعة الموقف النهائى الخاص بنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، والعمل على التأكد من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، لتوطين مثل هذه الصناعات الهامة والحيوية.

ويعكس اللقاء رغبة الهيئة فى تعزيز آفاق التعاون، وتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون فى مجال تطوير صناعة اللقاحات، وذلك مواكبة لآخر المستجدات عن الوضع الوبائى محليا وعالميا، إذ أن المنظمة تقوم بتطوير المعايير وتقديم حلول لدعم أعضائها فى كافة الدول حول.

وفى ذات السياق، زار وفد منظمة الصحة العالمية، مصنع بيوجينيرك، بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، وترجع أهمية المصنع إلى أنه يعد أول مصنع أعلنت منظمة الصحة العالمية حصوله على اعتماد تصنيع الـ mRNA Technology بجمهورية مصر العربية، واستعرض مسؤولو الشركة استعدادات المصنع وقدراته الإنتاجية لتصنع العديد من المستحضرات الحيوية.

جاء ذلك ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز العلاقات الدولية مع جميع السلطات الصحية، والمنظمات الشركات الدولية، والعمل على الحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية، وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية فى مصر.