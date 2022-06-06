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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702521/إليسا-وسعد-لمجرد-يتألقان-على-مسرح-جدة-بحفل-غنائي-في-هذا-الموعد

تستعد المطربة اللبنانية إليسا بالتعاون مع المطرب سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في السعودية ضمن حفلات موسم جدة، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويا في أغنية “من أول دقيقة”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد حفل اليسا وسعد لمجرد في جدة

وتحيي المطربة إليسا والمطرب سعد لمجرد حفلهما في جدة في يوم 17 من شهر يونيو المقبل، ليقدمان سويا ديويتو يجمع بين أغنياتهم المتنوعة، فضلا عن أغنيتهما التي حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حتى الأن والتي تحمل اسم “من أول دقيقة”.

وتخطت أغنية سعد لمجرد وإليسا حاجز الـ 100 مليون مشاهدة وواصلت تصدر تريند الأكثر روجا بين المستمعين لمرات متتالية وعديدة.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتعد كلمات أغنية من أول دقيقة التي أبهرت الجمهور وجعتله يسعى لاستماعها في مصر والوطن العربي بأكملة، على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.