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مؤسسة "حياة كريمة"  و "شركة صافي" تٌدخلا البهجة علي ٢٠٠ عروسة بالغربية

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702520/مؤسسة-حياة-كريمة -و-شركة-صافي-تدخلا-البهجة-علي-٢٠٠-عروسة-بالغربية

تحت شعار "يدوم الفرح "اطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الصافي جروب مبادرة تأهيل وتجهيز الفتيات المُقبلات علي الزواج، وذلك استكمالاً للدور المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة لخدمة الفئات الاكثر إحتياجاً بجميع قري ومراكز الجمهورية،حيث نظمت المؤسسة اليوم بالتعاون مع شركة صافي جروب حفل تجهيز  ٢٠٠عروسة من الفتيات الغير قادرات علي تجهيز أنفسهن محافظة الغربية.

دوت الخليج

و قد قامت مؤسسة حياة كريمة و شركة صافي جروب بتوفير كل ما يلزم هذه الفتيات من أجهزة كهربائية شملت الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، شاشات التليفزيون، شنط مستلزمات العروسة.

حيث تم توزيع تلك الأجهزة علي الفتيات في احتفالية كبيرة اليوم بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلين عن مؤسسة حياة كريمة وشركة صافي ووزارة الاوقاف و المجلس القومي للمرأة وجامعة طنطا.

ولم يقتصر دور مؤسسة حياة كريمة علي الدعم المادي فقط للفتيات بل امتد ليشمل الجانب التوعوي ايضاً فقامت بالتعاون مع شركة صافي و وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة بعقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج علي مدي ثلاثة ايام بدءاً من يوم الجمعة الماضية شملت عدد من الجلسات تناولت احكام الزواج ،الكيان الأسري وأهميته المجتمعية، مهارات اكتشاف الذات ، التخطيط الانجابي، فن التعامل مع الخلافات الاسرية، مكافحة الإدمان.

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يأتي ذلك إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر إحتياجاً فى جميع قرى ومراكز الجمهورية ، وذلك لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لمختلف الفئات الاجتماعية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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