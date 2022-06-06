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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702518/وظائف-بنك-المصرف-المتحد-الجديدة-لينك-التقديم

ينشر دوت الخليج وظائف بنك المصرف المتحد الجديدة للخريجين بخبرة وحديثى التخرج، خاصة أن العديد من خريجي كليات التجار والاقتصاد وكل ما يرتبط تخصصهم بإدارة الأعمال يبحثون عن وظائف خالية لتأمين مستقبلهم، وتأتي وظائف بنك المصرف المتحد الجديدة للحد من البطالة وتحقيق النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الكفاءات في مختلف فروع بنك المصرف المتحد.

وظائف بنك المصرف المتحد إليكم وظائف بنك المصرف المتحد المطروحة على النحو التالي: 1- RELATIONSHIP MANAGER 2- RECOVERY HEAD 3- PMO MANAGER 4- IT OFFICER 5- EXECUTIVE SECRETARY 6- BRANCH MANAGER 7- SECRETARY 8- TRADE FINANCE MANAGER التقديم على وظائف بنك المصرف المتحد يمكن التقديم على وظائف بنك المصرف المتحد عبر موقع المصرف الإلكتروني من هنــــــــــــــــا نواصل متابعة التقديم في وظائف بنك المصرف المتحد والخدمات التى يوفرها المصرف لدعم عملائه من مختلف محافظات الجمهورية، ولم يكشف المصرف عن شروط محددة لتقديم، مما يسر على المتقدمين من خريجي كليات التجارة والاقتصاد. ‎

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